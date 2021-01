Politie Dendermonde kleeft voortaan  parkeerstickers

Het kan gemakkelijk een paar weken duren voor je een proces-verbaal voor een parkeerovertreding in de bus krijgt. In Dendermonde wil de politie een snel signaal geven dat je een parkeerovertreding beging. Een gele sticker is een waarschuwing, een rode betekent dat je een boete zal moeten betalen.



"Het systeem kan je vergelijken met de gele en rode kaart in het voetbal", zegt Kris Laemers van de politie van Dendermonde. "Een gele kaart wil zeggen dat je mag verder spelen maar je gedrag moet aanpassen. Een rode kaart wil zeggen dat je gedrag erover was. Bij ons wil dat zeggen een GAS-boete."

De sticker wordt op de zijruit van de bestuurder gekleefd, zodat die meteen merkt dat hij is "gezien". "Door de sticker kan een automobilist veel sneller zijn gedrag aanpassen, dan wanneer hij weken later een boete krijgt", zegt Laemers. De sticker zou ook gemakkelijk en zonder sporen te verwijderen zijn.