Piraat van Steendorp gaat Donau afvaren met boot: “Ik maak er een echte piratenboot van”

Winnetou Truyts gaat na 30 jaar met pensioen. Winnetou is in de omgeving van Temse beter bekend als “De Piraat van Steendorp”. Wie dacht dat hij het vanaf nu rustig aan zou doen, heeft ongelijk. Hij heeft een boot gekocht, en zal over enkele jaren met het oude schip de Donau afvaren. Winnetou Truyts hield 30 jaar een café open in piratenstijl met museumstukken en verzamelobjecten. “Maar intussen ben ik 60 jaar en is het tijd om dat deel van mijn leven achter me te laten”, klinkt het. En dus kocht de man iets wat niet mag ontbreken bij zijn piratenimago: een schip.