Pop-upmuziekstudio in Ieper: “Jongeren kunnen zich in deze lastige periode creatief uitleven”

“Ik maak al een tijdje muziek met Wannes”, vertelt Joeri Titeca (16). “Dat begon in een lastige periode voor mij. Kom, we gaan eens een liedje uitproberen, zei Wannes. Dat beviel me goed, want ik kon mijn gevoelens in een lied steken, waarbij ik rap en saxofoon combineer. Gelukkig mogen we dit materiaal en pand gratis gebruiken, want een studio is heel duur.”



“Ons beroep werd een essentieel beroep waardoor we nog altijd kunnen afspreken met kinderen en jongeren”, zegt Beernaert. “Muziek is een ideale uitlaatklep. Door samen aan teksten te werken en vibes te creëren, komt er heel wat los en stellen ze zich open. Het zorgt ook voor een gevoel van samenhorigheid. Het doel is dus niet om de perfecte plaat te maken, al zijn de jongeren terecht trots op wat ze maken. We zitten hier bijna elke dag. Wie wil meedoen, mag me een berichtje sturen of gewoon langskomen”, zegt Beernaert enthousiast.

Het stadsbestuur was van plan om het Sint-Jansgodshuis te verkopen, maar door de vele aanvragen van kunstenaars en jongeren hebben ze de verkoopplannen even uitgesteld.