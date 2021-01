President Trump krijgt de Orde van Mohammed, de hoogste onderscheiding in Marokko

In de praktijk onderhielden die landen -op Soedan na- toch al officieuze relaties met Israël, maar toch wordt de zet gezien als een verwezenlijking van Trump in het buitenland. Hij heeft er wel een prijs voor betaald, want de VS erkenden in ruil de soevereiniteit van Marokko over de omstreden Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie in Noord-Afrika, die grotendeels in handen van Marokko is. Een lokaal bevrijdingsfront, het Frente Polisario, controleert de rest en geniet steun van Algerije. De Verenigde Naties proberen al decennia een compromis tussen beide te bemiddelen, maar tot dusver zonder resultaat.