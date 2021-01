Recordaantal leden voor Natuurpunt door corona: “In Oost-Vlaanderen vooral nieuwe leden in Oosterzele, Aalst en Lede”

Vorig jaar waren er in Oost-Vlaanderen net geen 29.000 leden bij Natuurpunt, maar de provincie gaat het jaar 2021 in met meer dan 31.000 leden. “We zijn heel blij met deze recordcijfers”, zegt Nathalie Sterckx van Natuurpunt. In totaal kent de provincie Antwerpen het meest aantal leden (40.086), gevolgd door Oost-Vlaanderen (31.070) en Vlaams-Brabant (20.466). De grootste stijger in Vlaanderen is de provincie Vlaams-Brabant (10,3 procent). Daarna volgt Antwerpen (9,2 procent) en Limburg (8,4 procent).