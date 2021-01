Roekeloze visser riskeert monsterbedrag te moeten betalen voor stukvaren stroomkabel in Noordzee

Nog tijdens de werken aan die kabel in 2018 voer de Nederlandse visser erover. De kabel heeft meer dan 600 miljoen euro gekost en dient om elektriciteit te kunnen uitwisselen tussen België en Groot-Brittannië. Het incident gebeurde ter hoogte van Nieuwpoort. Volgens de procureur heeft de visser verschillende waarschuwingen genegeerd en is hij toch in de buurt van de kabel gaan varen. "Uit alle gegevens blijkt dat het gaat om opzettelijke beschadiging."