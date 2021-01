Ruim 1,7 ton cocaïne gevonden in loods in Aartselaar: 6 verdachten aangehouden

In Antwerpen zijn deze week zes mensen aangehouden in een onderzoek naar invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Er is onder meer 1,7 ton cocaïne onderschept in een magazijn in Aartselaar. Maandag werden vijf verdachten opgepakt in die loods, toen een container met drugs werd binnengereden. De chauffeur van een straddler, een voertuig om containers te verplaatsen in de haven, werd woensdag opgepakt. Een zevende verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden.