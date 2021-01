Middelbare school Zottegem geëvacueerd door gasgeur: “Leerlingen opgevangen in Bevegemse Vijvers”

Rond 11 uur deze voormiddag ging het alarm af in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI). Daardoor zijn heel wat ambulances en hulpdiensten uitgerukt en staan de dichtstbijzijnde ziekenhuizen paraat om eventuele slachtoffers op te vangen. Een half uur eerder hadden leerkrachten een gasgeur waargenomen. “Hierdoor trad ook het evacuatieplan van de school in werking. Nadat iedereen op de verzamelplaats aanwezig was, trokken leerkrachten en leerlingen naar de Bevegemse Vijvers", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

"Brandweer en arbeiders van Fluvius voeren momenteel een controle uit in de school, maar hebben beiden nog geen gaslek kunnen vaststellen. We laten de leerlingen nu eerst in alle veiligheid hun gerief ophalen en dan kunnen ze naar huis vertrekken", laat De Potter nog weten.