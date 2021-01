Seniorenraad Heist-op-den-berg wil helpen in vaccinatiecentrum

Sinds deze week is het duidelijk dat de inwoners van Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Putte binnenkort in het GC Klein Boom in Putte worden verwacht om hun coronaspuitje te krijgen. Voor de seniorenraad was dat hét moment om uit de startblokken te schieten. "We hebben meteen een brief gestuurd naar de burgemeester en de voorzitter van de eerstelijnszone. Van die laatste kregen we de reactie dat hij het zal bekijken. We wachten nog op een antwoord van de burgemeester", zegt Oeyen.