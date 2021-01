Sneeuw op komst: toeristen opnieuw welkom in de Hoge Venen dit weekend

Als je niet van sneeuw houdt, dan blijf je best binnen dit weekend, want het gaat overal in het land sneeuwen. Zaterdag begint met opklaringen, maar in de loop van de namiddag trekt een sneeuwzone van het westen naar het oosten. De maxima zullen tussen 0 en min 1 graden liggen. In het westen van het land zal er drie tot vijf centimeter sneeuw vallen en tijdelijk blijven liggen. Wie een sneeuwballengevecht wil houden of en sneeuwman moet bouwen zal dus niet ver moeten gaan: "