Stadsfeestzaal Aarschot klaar om te dienen als vaccinatiecentrum: "Hier is heel hard gewerkt"

"Hier zal zeven dagen op zeven worden gevaccineerd, van acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds", belooft Rutten. "We zullen hier tot 1200 vaccins per dag kunnen toedienen. We gaan daarbij de volgorde eerbiedigen, die de overheid heeft opgesteld. Dat wil zeggen dat nu eerst de zorgverleners aan de beurt zullen komen. De mensen moeten dus nog even wachten, maar ze zullen binnenkort hun uitnodiging in hun bus krijgen."