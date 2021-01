Standenbouwer uit Roeselare staat te popelen om mee vaccinatiecentra in te richten

Door de coronacrisis zitten de zaakvoerders van evenementenbureau's en standenbouwers al bijna een jaar met de handen in het haar. "De opbouw van de vaccinatiecentra is een lichtpunt", zegt Didier De Meyer van GM Productions. Hij heeft zijn diensten al aangeboden aan verschillende steden en gemeenten en stelt nu volop offertes op. "De bedoeling is om ontvangstbalies te bouwen en dan een parcours met wanden. Er moet ook een rustruimte komen, met wandjes tussen en stoelen om te bekomen na de coronaprik."