Een pandemie en een hittegolf, 2020 was een onverwacht dodelijk jaar: bekijk hier hoe hard uw gemeente geraakt is

De oversterfte was volgens de berekeningen van Sciensano hoger in de eerste golf in maart en april dan in de tweede golf in oktober en november. In de eerste golf waren er zes weken lang zo'n 1.310 extra sterfgevallen per week. De tweede golf verliep wat minder hevig, maar is wel langer uitgesponnen: gedurende tien weken waren er gemiddeld 806 overlijdens per week.