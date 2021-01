TikTok verandert privacyinstellingen voor kinderen jonger dan 16 jaar: wat precies? En waarom?

De socialenetwerkapp ligt vaak onder vuur omdat ze niet veilig genoeg zou zijn voor jonge gebruikers. Met deze maatregelen wil TikTok kinderen beschermen tegen ongewenste kijkers en hen minder in de verleiding brengen om te communiceren met mensen die ze niet kennen.

Maar de wijzigigen zijn alles behalve drastisch. In de praktijk kunnen kinderen hun account met een paar swipes weer op openbaar zetten. Het lijkt erop dat TikTok vooral ouders wil geruststellen die bezorgd zijn over de privacy van hun kinderen.

Het is ook niet de eerste keer dat TikTok andere regels invoert voor gebruikers jonger dan 16. Zo zijn directe chatberichten en livestreams enkel beschikbaar voor wie 16 jaar of ouder is.