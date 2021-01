Tom Waes trekt voor nieuwe "Reizen Waes" naar Nederland

Ook in Nederland is Tom Waes populair. VPRO zond al alle voorgaande seizoenen uit. Eind januari komt ook de reeks over Vlaanderen er op tv. Het concept van "Reizen Waes" is dat Tom Waes naar landen en plekken reist die de gemiddelde toerist links laat liggen. Zo kwam hij in Bhutan, Transnistrië, Noord-Korea, Zuid-Soedan, Alaska en Tuvalu. Zijn laatste verre trip was een rondreis door Japan.

Door de coronapandemie zijn verre reizen op dit moment niet mogelijk. Eerst bleef Tom Waes thuis en zocht hij digitaal contact met de mensen die hij leerde kennen op zijn vorige reizen om te zien hoe het met hen ging. Daarna ging hij op roadtrip door Vlaanderen en Brussel. Kijkers konden zelf tips insturen met bijzondere plekken, mensen en belevenissen in hun buurt die Waes zeker moest ontdekken. Die afleveringen zijn nu op Eén te zien.