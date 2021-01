Trouwsector roept op om huwelijksdag in 2021 niet uit te stellen: "Wie weet ziet de zomer er beter uit"

Nu het coronavirus ons land ook in 2021 nog in z’n greep heeft, besluiten heel wat koppels om hun huwelijksdatum (opnieuw) te verzetten. De huwelijkssector vindt dat lastig, en lanceert nu een oproep om dat niet te doen. “Ik denk dat heel veel koppels in 2020 al enorm op de proef zijn gesteld”, zegt Iris Decreus van House of Weddings in Sint-Martens-Latem. “Sommigen hebben hun trouwdatum zelfs al 2, 3 of soms zelfs 4 keer verplaatst. Het perspectief ontbreekt, en dat voelen wij heel erg in de sector.”