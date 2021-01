UZ Gent start met opbouw vaccinatiecentrum voor eigen personeel: “Opsteker na de moeilijke maanden”

Van zodra het vaccinatiecentrum klaar is, hoopt UZ Gent om 7 dagen op 7 10 vaccinatielijnen te laten draaien. “Als zou blijken dat de vaccins vroeger beschikbaar zijn, kunnen we vroeger starten, want we hebben gelukkig ook de reiskliniek waar we al terecht kunnen. Tijdens die grote vaccinatieronde kan het op een bepaald moment natuurlijk zo zijn dat het aanbod kleiner wordt. Dan zullen we een beetje moeten vertragen en eventueel maar 6 vaccinatielijnen inzetten in plaats van 10”, legt woordvoerster Karlien Wouters uit.

Om de organisatie van de vaccinatie vlot te laten verlopen, zal UZ Gent samenwerken met Cohezio, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.