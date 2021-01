Boete voor wie met oude auto vaccinatie krijgt in Spoor Oost? Stad geeft toe: "Zoeken oplossing voor lage-emissiezone"

Op Spoor Oost kunnen 750 mensen per uur gevaccineerd worden. Het openbaar vervoer naar de site is -zeker vanuit de randgemeenten- allesbehalve voorzien op zo'n grote toestroom van mensen een hele dag lang. Bij het Antwerps vaccinatiedorp zijn 600 autoparkeerplaatsen voorzien. Maar het is niet ondenkbaar dat mensen 500m verder een parkeerplaats zoeken in de woonwijken rond het Sportpaleis buiten de lage-emissiezone. Denkt de stad aan een shuttledienst van buiten de LEZ naar het vaccinatiedorp? "We kunnen niet op de zaken vooruitlopen maar werken snel aan een oplossing. We beseffen dat er duidelijkheid moet zijn voor de vaccinatiecampagne van start gaat." De Stad Antwerpen zou vandaag overleggen over de zaak.