Eigenaars van zonnepanelen krijgen compensatie na vernietiging Vlaamse regeling terugdraaiende teller 

Tegen eind volgende week zal de Vlaamse regering voor ieder installatiejaar berekenen wat de concrete ondersteuning zal zijn (in euro per kW geïnstalleerd vermogen). De compensatie zal in elk geval vergelijkbaar zijn met het rendement van het nieuwe subsidiesysteem dat sinds 1 januari geldt. In "De wereld vandaag" op Radio 1 noemt Demir het bedrag van "1.200 tot 1.500 euro voor een gemiddelde installatie van 4 kW".