Mobiele vaccinatieteams in Voeren: Voerenaren moeten niet naar Tongeren

Het zag er eerst naar uit dat alle inwoners van Voeren naar Tongeren zouden moeten voor hun vaccinatie. Nochtans had burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen) om een eigen vaccinatiecentrum voor Voeren gevraagd. Maar omdat eerstelijnszone Zuidoost-Limburg al twee vaccinatiecentra had (Tongeren en Bilzen), kon dat niet. Nu is beslist dat mobiele teams naar de provinciale school van Voeren komen om de Voerenaars daar te vaccineren.

Om 12 uur hebben de burgemeesters van de eerstelijnszone Zuidoost-Limburg nog samengezeten en ze hebben de beslissing definitief afgeklopt. Want voor 13 uur vanmiddag moesten alle locaties van de vaccinatiecentra doorgegeven zijn aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.