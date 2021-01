Zonnebankcenter in Diksmuide verzegeld omdat het ondanks corona toch open was

Alle zonnebankcentra moeten sowieso dicht. Maar een uitbater in Diksmuide negeerde dat verbod dus. "Er waren geen klanten aanwezig, maar in het zonnecenter was er niets van coronavoorzorgen te merken", zegt Johan Geeraert van de politie in Diksmuide. "Er hingen geen waarschuwingen aan de ingang. " Het is niet duidelijk hoe lang het zonnebankcentrum al open was. Maar het is niet de eerste keer dat de uitbater de coronaregels negeert. Hij riskeert een fikse boete.