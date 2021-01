Politicoloog Devos over zonnepanelen: "Toen electoraal interessant, maar regering wist dat er juridische problemen waren"

Waarom hield de Vlaamse regering dan toch voet bij stuk en keurde een grote meerderheid in het Vlaams Parlement de regeling goed? De nakende verkiezingen van mei 2019 hadden daar veel mee te maken. "Het was een regeling die kort voor de verkiezingen is goedgekeurd en die electoraal heel interessant was", zegt Devos. "Bovendien zat op dat moment de introductie van de digitale meter vast. Er moest daar een oplossing voor komen en in dat decreet werden heel dingen samen opgelost."

De Vlaamse regering nam daarom een berekend risico. Juridisch twijfelachtige regelingen durven namelijk later wel eens stand te houden. Maar niet deze keer. En dus is dit alweer niet goed voor de politieke geloofwaardigheid. Maar zeker ook niet voor het Vlaamse en bij uitbreiding Belgische energiebeleid, dat op zijn zachtst gezegd niet echt goede punten scoort.

"Dat energiebeleid krijgt nu weer een oplawaai. En net dat verklaart waarom men zulke grote risico's neemt. We halen de klimaatdoelstellingen niet, noch Europees, noch nationaal. Vlaanderen loopt daar achter. Er moet dringend iets gebeuren en dan hangt men af van de snelle introductie van zonnepanelen. Dan is ook die digitale meter nodig, maar die twee gingen niet samen. Dus daar was een regeling voor nodig."

"Eigenlijk is het failliet van dit systeem niet alleen dat men vlak voor de verkiezingen nog eens wou scoren bij de kiezers, maar ook dat het energiebeleid niet goed in mekaar steekt. En dat is een erfenis van vele jaren", concludeert Devos.

Beluister het gesprek met politicoloog Carl Devos in "De ochtend":