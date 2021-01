100 jaar geleden: de eerste en laatste bestorming van het Belgische parlement

De soldaten die in de loop van 1919 terug naar huis keerden hadden tot 52 maanden lang geleefd in vaak gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Velen waren verminkt, fysiek of mentaal. De helden en bevrijders van het vaderland hadden niet alleen vier jaar van hun leven opgeofferd, meestal zonder enig contact met hun familie. Ze hadden ook vier jaar niet kunnen werken en geld verdienen.

De soldij die ze kregen was schamel, per dag amper wat een ongeschoold bouwvakker in 1914 per uur verdiende. In de loop van de oorlog kwam daar wat bij, maar het werd nooit meer per week dan wat diezelfde bouwvakker bij het begin van de oorlog op een dag verdiende. En de oud-strijders kwamen terecht in een land waar de kost van leven intussen was vervijfvoudigd.