Code geel: KMI waarschuwt voor rijm en ijsplekken, sneeuw over het hele land vanaf de middag

Het KMI verwacht een sneeuwlaag van enkele centimeters. Voor West- Vlaanderen gaat het om 2 tot 7 centimeter. Voor Oost- Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen om 2 tot 5 centimeter, en voor Namen, Luik en Luxemburg om 3 tot 8 centimeter.

De stroodiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waren afgelopen nacht actief en blijven ook vandaag de hele dag paraat blijven om sneeuw te ruimen en te strooien waar en wanneer nodig. "Bij neerslag is gladheidsbestrijding niet evident omdat het preventief gestrooide zout kan wegspoelen", klinkt het. "Ook is het moeilijk te voorspellen wat de intensiteit van de winterse neerslag is. Dit alles maakt dat de strooidiensten voor een uitdagende dag staan."

In heel Vlaanderen staan 314 strooiwagens klaar om de gewest- en autosnelwegen te behandelen. Ook de fietspaden worden daarbij meegenomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikte deze winter al 9.300 ton strooizout voor gladheidsbestrijding.



Zondagochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Over het westen zet de sneeuw zich zaterdagavond om in regen, over het centrum gebeurt dit in de loop van zaterdagnacht. De code geel geldt voorlopig tot morgen 10 uur.