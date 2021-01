Dertiende en laatste federale executie in VS voor aantreden Biden

Higgs heeft altijd ontkend dat hij de opdracht heeft gegeven voor de moorden. "Het is willekeurig en onaanvaardbaar Higgs zwaarder te straffen dan de schutter", meende zijn advocaat in een verzoek om genade aan Donald Trump. Maar de president is een voorstander van de doodstraf en ging niet in op het verzoek. Integendeel, zijn regering deed er alles aan om de man te laten terechtstellen voordat Trump woensdag uit het Witte Huis vertrekt.

Een rechtbank had uitstel van executie gevraagd met het argument dat Higgs covid-19 had opgelopen en vreselijke pijn aan de longen riskeert op het moment dat de injectie wordt toegediend. Het ministerie van Justitie ging meteen in beroep en kreeg gelijk.