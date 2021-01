Digitale nieuwjaarsrecepties in coronatijden bij Open VLD en Groen

Voorzitter Egbert Lachaert wil van het jaar 2021 het jaar van de vrijheid maken. "Wij zijn de partij van de vrijheid, het optimisme, van vooruitgang. Wij hebben de recepten om sterker uit deze crisis te komen. Wij moeten meer dan ooit vooroplopen", klinkt het bij Lachaert.

Hij blikt daarbij nog even terug naar rampjaar 2020. Hij had het over de coronadoden, de enorme mentale tol, de samenleving die twee keer op slot ging, de tienduizenden mensen die tijdelijk hun job verloren, ... Maar dit jaar is het jaar waarin "we iedereen weer meer vrijheid willen geven".