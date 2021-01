Duitse christendemocraten kiezen vandaag de man die Angela Merkel opvolgt als partijleider van de CDU

In Duitsland worden er in september nieuwe parlementsverkiezingen gehouden. Het moment ook, waarop Angela Merkel afscheid neemt. Zeer belangrijke verkiezingen dus. Wordt de man die vandaag wordt verkozen tot CDU-partijleider dan ook de nieuwe kandidaat-bondskanselier? Zal hij Merkel ook als leider van Duitsland opvolgen? Dat is lang niet zeker.

"De christendemocraten doen het zeker goed in de peilingen" zegt Jeroen Reygaert, "de kans dat een christendemocraat ook de volgende regering zal leiden is dus reëel." Toch is dat niet noodzakelijk iemand van de CDU. Want in Beieren is er ook de zusterpartij CSU. Nationaal komen de beide partijen op als één lijst. CSU en CDU bekijken samen wie kandidaat-lijsttrekker en ook kandidaat-kanselier is. Dat zou best wel eens Markus Söder van de CSU kunnen worden. "Hij is op dit ogenblik de meest populaire christendemocraat, en als ik mijn geld moet inzetten denk ik dat Söder wel eens de opvolger van Merkel kan worden" denkt Jeroen Reygaert.

Kiezen de Duitse christendemocraten vandaag dus de opvolger van Merkel? Ja, als voorzitter van de CDU. En wordt die ook de volgende bondskanselier? Dat kan, maar het is lang niet zeker.