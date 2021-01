Theo Francken over dossier-Kucam: "Ik zou ontslag genomen hebben, maar met opgeheven hoofd"

Eén van de zwaarwichtigste beschuldigingen in De Standaard is dat Francken het parlement heeft voorgelogen. Zo zei hij in het parlement dat hij geen weet had van mensen die door Kucam naar hier waren gehaald en vervolgens doorreisden zonder zich te registreren, wat niet mag. Tegenover het gerecht gaf Frankcen toe dat hij weet had van één geval.



Ook zou Francken Kucam carte blanche gegeven hebben. Maar dat ontkent hij. "Ik spreek dat formeel tegen. Ik ben in het parlement uitleg gaan geven op een moment dat ik geen staatssecretaris meer was en dus ook geen kabinet meer had. Ik heb geprobeerd om alles zo goed mogelijk te reconstrueren maar misschien is er een misverstand in mijn verklaring geslopen. Mijn verklaring bij de onderzoeksrechter kwam er ook pas acht maanden later. Dat wordt nu opgeblazen alsof ik bewust het parlement heb misleid. Nee, ik heb die verklaring in eer en geweten afgelegd."