Grote voorsprong voor Oegandese president Museveni in voorlopige resultaten, oppositiekandidaat spreekt van fraude

Gisteren viel het leger binnen in het huis van Wine. Doordat journalisten ter plaatse kwamen zou de situatie in en rond Wines huis uiteindelijk niet geëscaleerd zijn. De veiligheidsdiensten hebben nu een "veiligheidsperimeter" ingesteld rond Wines huis, journalisten mogen zijn huis niet binnen, Wine mag niet buiten.



Ook de aanloop naar de verkiezingen verliep gewelddadig, er zijn meer dan 50 mensen omgekomen. Wine werd tijdens zijn campagne verschillende keren opgepakt. Ook tientallen van zijn medestanders werden opgepakt, velen van hen zitten nog altijd opgesloten.



In totaal namen 10 kandidaten het op tegen Museveni, en ook zij beschuldigen de president van intimidatie. Momenteel is de hoofdstad Kampala nog steeds een erg beveiligde stad met zeer veel soldaten en politieagenten aanwezig in de straten.