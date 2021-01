Nepalese bergbeklimmers bedwingen voor het eerst de K2, de op een na hoogste berg ter wereld, in de winter

Een groep Nepalese alpinisten heeft voor het eerst de top van de K2, de op een na hoogste berg ter wereld, bedwongen in de winter. De reus in het Karakoram-gebergte op de grens tussen Pakistan en China was de enige "achtduizender" die nog niet beklommen was tijdens het winterseizoen. Maar er gebeurde ook een tragisch ongeval op de K2. De Spaanse alpinist Sergi Mingote kwam om het leven tijdens zijn poging om deze berg te beklimmen.