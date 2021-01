Lid van tuchtraad psychologen op non-actief na klacht over grensoverschrijdend gedrag

Na onderling overleg binnen de commissie werd beslist om de man op non-actief te zetten, waardoor hij voorlopig geen tuchtdossiers meer kan behandelen. De Psychologencommissie zit verveeld met de zaak en wil naar eigen zeggen vermijden dat de geloofwaardigheid van de instantie en de beroepsgroep in het gedrang komt.

Eerder deze week kwam de tuchtraad van de psychologen in een mediastorm terecht, omdat die had geoordeeld dat de bekende psychologe Kaat Bollen haar collega-psychologen had geschaad, onder meer door het plaatsen van seksueel getinte foto’s op internet en het verkopen van erotische spullen. Bollen leverde daarop haar titel van psychologe in.