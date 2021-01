IN BEELD: Zo zagen jullie hoe ons land door een laagje sneeuw werd bedekt

Vandaag valt er in heel het land sneeuw en blijft het door de koude temperaturen ook liggen. Net voor de middag is het beginnen sneeuwen in West-Vlaanderen en tegen de avond zou de sneeuwzone het oosten van het land bereiken. Wij lanceerden een oproep om foto's en filmpjes van de sneeuw naar ons door te sturen en ook op sociale media postten jullie naar hartelust foto's van de eerste sneeuw. Bekijk hier een selectie.