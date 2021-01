Eigenaars zonnepanelen met ook warmtepomp of elektrische auto grootste gedupeerde afschaffing terugdraaiende teller

"Dat is bij uitstek het geval voor wie een warmtepomp heeft. En in minder mate voor de eigenaars van een elektrische wagen: die verbruiken meer in de winter, als er minder zonne-energie opgewekt kan worden. Maar dat kan gecompenseerd worden als je bijvoorbeeld kunt laden bij je werkgever."

Dus eigenaars van zonnepanelen die nog in andere groene oplossingen hebben geïnvesteerd zijn de grootste gedupeerde. Vanthournout: "Dat klopt. En dat is zeer te betreuren. Hopelijk komt er op termijn ook een regeling om die andere technologieën die belangrijk zijn voor de energietransitie een duw in de rug te geven."