Versnelde inenting ziekenhuispersoneel loopt mogelijk vertraging op door kleinere levering Pfizer

"Wij gingen er voor dit weekend van uit dat wij over 37.000 dosissen beschikten om te kunnen starten met de vaccinatie van het ziekenhuispersoneel. We gaan dit weekend de bijgestelde productiecijfers moeten afwachten om te zien of we dat cijfer moeten herberekenen en aan welk aantal de ziekenhuizen toch nog kunnen beginnen te vaccineren", zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.



Voor de vaccinatie in de woonzorgcentra - wat steeds de prioriteit is - is er volgens de eerste berekeningen geen probleem, klinkt het. "Die kunnen doorgaan zoals gepland. Hoeveel vaccindosissen we dan overhouden voor onze ziekenhuizen, moeten we dit weekend evalueren."

