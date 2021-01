WhatsApp stelt aanpassing gebruiksvoorwaarden uit om onrust te sussen over delen van gegevens met Facebook

“De privacy en beveiliging van je privéberichten en -gesprekken veranderen niet. Deze zijn altijd beveiligd met end-to-end versleuteling, en zowel WhatsApp als Facebook kunnen ze niet lezen of beluisteren”, laat de berichtendienst weten in een blogbericht.

Wel stelt Whatsapp dus de datum uit tegen wanneer de gebruikers de voorwaarden opnieuw moeten lezen en aanvaarden. De aanpassingen zouden aanvankelijk ingaan op 8 februari, maar dat zal nu vanaf 15 mei gebeuren.

"We hoorden van zo vele mensen hoeveel verwarring er is omtrent onze recente update. Er is heel wat misinformatie die bezorgdheid veroorzaakt. We willen iedereen helpen onze principes en de feiten te begrijpen", klinkt het.