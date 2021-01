16-jarige jongen overleeft zware klap tegen boom in Leefdaal niet

Het ongeval vond zondagochtend iets na 6 uur plaats. Een voertuig ging er van de baan en belandde tegen een boom. De ravage was groot. De wagen was helemaal verhakkeld. Er werden twee ziekenwagens en een MUG ter plaatse gestuurd, maar voor één inzittende kon geen hulp meer baten. “Het gaat om een 16-jarige jongen uit Sint-Niklaas”, bevestigt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Twee andere inzittenden, eveneens twee minderjarigen, zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zij zijn niet in levensgevaar.”

Om de omstandigheden te onderzoeken werd door het parket een verkeersdeskundige, een wetsdokter en het labo aangesteld. “Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er sprake is van controleverlies over het voertuig in een bocht op een weg die naar beneden helt. De bestuurder is met de wielen tegen een verhoogd fietspad aangereden, is de controle over het stuur verloren en daardoor uiteindelijk tegen een boom terechtgekomen. Er is geen sprake van alcohol of drugs. Die testen zijn negatief. Uiteraard moeten we nog verder onderzoek doen naar de precieze omstandigheden maar daarvoor moeten de andere twee inzittenden verhoord worden wat op dit moment nog niet gebeurd is. Wie van de drie achter het stuur zat, is nog niet duidelijk.”