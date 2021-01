"Als Biden ook maar een klein beetje presteert als president, dan zal dit land van hem houden"

Amerika telt af naar de inauguratie van Joe Biden als de nieuwe president van de Verenigde Staten op woensdag 20 januari. Daarmee komt een einde aan het tijdperk van president Donald Trump. Eerder deze maand bestormden Trumpaanhangers nog het Capitool in Washington. Maar zal met zijn vertrek de woede en frustratie bij veel van zijn aanhangers verdwijnen? "Ze gaan boos blijven en ze gaan blijven zoeken naar iemand die hun woede kan uitdrukken", meent Thomas Frank, schrijver van “People without power” (Mensen zonder macht). Onze correspondent Björn Soenens sprak met Frank over de toestand van Amerika. Bekijk zijn interview hierboven.