Auto in brand gestoken in Aartselaar

Een auto en een bestelwagen stonden aan een woning. Plots vatte de auto vuur en de vlammen sloegen over naar de bestelwagen. Die werd nog verzet maar brandde even verderop in de straat grotendeels uit. De auto is helemaal vernield. Het gerechterlijk labo kwam ter plaatse en stelde vast dat het vuur achteraan de auto is ontstaan. Dat wijst op brandstichting. Het onderzoek moet nu verder uitwijzen wat de aanleiding is. De woning raakte niet beschadigd. Vorige week zijn in Boom ook een auto en een bestelwagen uitgebrand.