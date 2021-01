AZ Delta vaccineert als eerste West-Vlaams ziekenhuis zorgpersoneel: "Het gaat zeer vlot"

Vanaf vandaag mag het AZ Delta van het Agentschap Zorg en Gezondheid 180 dosissen toedienen. Dat is dan meteen voor één volledige afdeling. "Dus alle artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen van de spoedafdeling in Rumbeke krijgen daar hun vaccin", zegt Hellings. "Dinsdag starten we dan allicht op de COVID-19-afdelingen."

"We zijn blij dat we eindelijk kunnen beginnen vaccineren", zegt medisch directeur Lieven Wostyn. "We waarderen de inzet van ons zorgpersoneel en medewerkers die maandenlang in de frontlinie hebben gestaan."

"Ik ben blij dat ik mijn collega's kan prikken met het coronavaccin", zegt een verpleegkundige van de dienst pediatrie. "Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen zich gaan laten vaccineren. We nemen alleszins heel veel foto's van de collega's die zich laten vaccineren, om zo hun omgeving te overtuigen."

(Lees voort onder de foto)