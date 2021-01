Brand in woonzorgcentrum in Zellik: alle bewoners teruggekeerd naar hun kamer

Om 19 uur à 19.30 uur zijn alle bewoners van het woonzorgcentrum mogen terugkeren naar hun kamer. 35 van de 88 residenten waren geëvacueerd in de ontmoetingsruimte van het centrum op verdieping -1. De bewoners van de bovenste verdieping konden tijdens het incident in hun kamer blijven.

"Het verluchten van de ruimtes heeft enige tijd in beslag genomen", zegt Van Elsen. "Maar ondertussen is alles opnieuw in orde. Alle metingen van de luchtkwaliteit gaven goede waardes aan, dus de bewoners zijn kunnen terugkeren naar hun kamer."

De oorzaak van de brand was te wijten aan een technisch probleem in een ventilator. Daardoor was veel rookontwikkeling ontstaan in het gebouw, maar niemand van het centrum liep ademhalingsproblemen of andere complicaties op.

"Alle residenten zijn heel rustig gebleven tijdens het hele gebeuren. Doordat we het medisch rampenplan kort hebben afgekondigd, waren er veel hulpverleners aanwezig, onder andere ook van het Rode Kruis. Iedereen was in goede handen."