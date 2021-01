Controles op kwaliteit van woningen in Turnhout

De stad Turnhout gaat strenger controleren op de kwaliteit van de woningen. Dat is blijkbaar ook nodig, zo bleek na een controle in een pand aan de Stationstraat, waar vroeger Hotel Tegenover was gevestigd. Er verbleven zo'n 25 mensen in 14 kamers. De leefomstandigheden zijn er niet goed en in sommige kamers zelfs gevaarlijk. Er wordt onder meer gekookt op gas. "Met deze actie willen we een signaal geven", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). "Wij hebben een bevolking die heel divers is en er is ook wel wat armoede. Die mensen zijn vooral het slachtoffer van die panden. Ze zijn vaak goedkoop om te huren, hoewel ik hier nog ben geschrokken van de prijzen. Het is de bedoeling dat we als stad de mensen die aan de onderkant van de sociale ladder staan, beschermen tegen misbruiken en een onhygiënische en onveilige toestand van leven."



Er zal nu verder worden bekeken wat er met de bewoners van het voormalige hotel moet gebeuren. De stad Turnhout zegt dat er ook nog op andere plaatsen controles zullen gebeuren.