Agente Kelly raakte gewond tijdens rellen in Brussel: "In hun ogen stond pure haat" 

"Toen we daar aankwamen, dacht ik Ow shit. We zijn hier maar met 6, waar is de rest? Er waren 70 jongeren met vanalles aan het gooien en toen die ons 6 zagen, was het hek helemaal van de dam. Die ogen, daar stond pure haat in. Die blik vergeet ik niet."

De agente kreeg een voet van een verkeerspaal tegen haar helm en viel op de grond. "De jongeren vlogen langs de linkerkant tegen mij aan en begonnen te stampen en schoppen. Een man van vreemde origine begon te schreeuwen, duwde jongens weg en hielp mij rechtkomen", getuigt Kelly.