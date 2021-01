Leger repatrieert vijftigtal soldaten vanuit Niger na positieve coronatesten

Hun repatriëring werd woensdag aangekondigd na de ontdekking van ongeveer twintig positieve gevallen van Covid-19 in het detachement dat werd ingezet in Maradi in het zuiden van het land, als onderdeel van de bilaterale operatie New Nero (ONN). Dit heeft tot doel eenheden van het Nigerese leger op te leiden voor het uitvoeren van speciale operaties ter bestrijding van jihadistische groeperingen die in de Sahel actief zijn.

Zo'n twintig mensen waren positief getest op het nieuwe coronavirus en uit voorzorg had het ministerie van Defensie besloten hen te repatriëren, evenals een dertigtal soldaten die 'waren blootgesteld aan risicovolle contacten'. Ze zijn de afgelopen dagen met drie verschillende vluchten teruggekeerd en in quarantaine geplaatst, dat vertelde een militaire woordvoerder zaterdagavond aan het agentschap Belga zonder details te geven.

Volgens militaire bronnen werd de repatriëring verzorgd door vliegtuigen van het Duitse leger - die medische evacuatie (MedEvac in jargon) tot een van zijn specialiteiten maakten - via de luchthaven van Keulen.

Het Belgische leger is aanwezig in Niger om dit Sahelland te helpen de militaire capaciteiten te versterken en het land te steunen in zijn strijd tegen het terrorisme. Deze missie is opgeschort.