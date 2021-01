Corona centraal in nieuwjaarstoespraken van CD&V en PVDA

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft voorzitter Peter Mertens van de uiterst linkse PVDA de groeiende tegenstellingen tussen rijk en arm in coronatijden aangeklaagd. "Dat corona een democratisch virus is dat iedereen gelijk treft, is de grootste leugen van 2020. Rijk wordt rijker, arm wordt armer. Dit virus is een klassenvirus”, aldus Mertens.

De PVDA-voorzitter pleit voor een "volwaardige" vermogensbelasting op de grootste fortuinen. De effectentaks van de federale regering laat volgens PVDA immers de superrijken buiten schot dankzij een fiscaal achterpoortje dat de aandelen op naam buiten beschouwing laat. "Dat deze regering, mét Groen en SP.A aan boord, elke vermogensbelasting laat vallen is schandalig", laakte Mertens.

