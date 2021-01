Parket wil Kamerlid Dries Van Langenhove voor rechter wegens schending racisme- en wapenwet

In juni werd Van Langenhove na verhoor officieel in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter. Eerder waren bij hem thuis en andere leden van Schild & Vrienden verschillende huiszoekingen gehouden. Onder meer de computer van Van Langenhove werd in beslag genomen. Van Langenhove werd vrijgelaten onder voorwaarden. Een van die voorwaarden was een geleid bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen, een museum over de vervolging van Joden en zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Langenhove zelf heeft de aantijgingen altijd ontkend.