Legendarische en beruchte muziekproducer Phil Spector (81) overleden

Phil Spector werd geboren op 26 december 1939 in the Bronx in New York en werd dus 81 jaar oud. Hij is vooral bekend door zijn handelsmerk, de "wall of sound", een geluidsopnametechniek waarbij grote aantallen muzikanten de stukken speelde om een voller geluid te creëren. De verschillende muziekinstrumenten zijn daardoor moeilijk te onderscheiden.

Hij werd wereldberoemd in de jaren 1960 voor zijn werk als muziekproducer voor meidengroepen, zoals The Crystals en The Ronettes. Maar Spector was later ook de producer ver onder andere The Beatles en The Ramones.

Beluister hier "Be my baby" van The Ronettes, een voorbeeld van de "wall of sound", geproducet door Spector: