Politie waarschuwt voor kabel over weg na agressie op quad-bestuurder in Henegouwen

In de provincie Henegouwen is de bestuurder van een quad zaterdag ernstig gewond geraakt door een kabel die over een in onbruik geraakte spoorlijn was gespannen. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat die kabel er bewust werd gespannen tussen twee bomen. Dat meldt de politie in een opsporingsbericht op verzoek van het parket van Henegouwen.