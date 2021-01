Russische oppositieleider Navalny geland in Moskou en meteen opgepakt

Navalny was deze middag van Berlijn per vliegtuig vertrokken richting Moskou. "Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon", zei hij tegen verslaggevers toen hij aan boord van het vliegtuig ging. "Dit is het beste moment van de afgelopen vijf maanden", zei hij tegen de vele journalisten in het toestel. "Ik voel me geweldig. Eindelijk keer ik terug naar mijn woonplaats." Navalny werd vergezeld door zijn vrouw en zijn woordvoerster.