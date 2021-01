Scholen in Kontich en Edegem een week dicht wegens Britse coronavariant, àlle gezinsleden in quarantaine

"We hebben de beslissing samen genomen, om de verspreiding van de Britse variant in de regio Antwerpen tegen te gaan", zegt burgemeester Seldeslachts. "We beseffen dat deze maatregel verregaande gevolgen heeft: zo'n 1.450 leerlingen, een 250 personeelsleden én al hun gezinsleden moeten in quarantaine gaan. Maar met de eindstreep van de coronacrisis in zicht is het des te belangrijker om de verspreiding van het virus tegen te gaan."

In Edegem moet burgemeester Koen Metsu (N-VA) zelf een week in quarantaine omdat zijn kinderen op de betrokken school zitten. “We moeten het zekere voor het onzekere nemen”, zegt Metsu. Hij geeft toe dat de genomen maatregelen erg verregaand zijn, maar de geraadpleegde experten zeiden dat hier niet aan te tornen valt.