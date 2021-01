Laatste beetje sneeuwpret op de terrils van Waterschei: "Het lijkt wel een postkaart"

Twee jongens van 14 trekken een heuvel op met elk een skateboard en een fiets bij de hand. “Fietsen lukt ons niet in deze gladde modder. Daarom gaan we maar een stukje te voet. We gaan sleeën met ons skateboard. Nu het sneeuwt, moeten we er gebruik van maken. Dit is de leukste zondag sinds maanden!”